Федорищев рассказал, как прошел оргкомитет форума «Россия — спортивная держава»

Мероприятие организовали в Москве. Его вел зампред Правительства РФ Дмитрий Николаевич Чернышенко. Участвовал в том числе губернатор Самарской области.
Напомним, форум «Россия — спортивная держава» пройдет в 63-м регионе осенью нынешнего года. К этому моменту в губернии хотят открыть 100 профильных сооружений и площадок.
«В планах создать пул крупных физкультурно-спортивных мероприятий в Самаре и Тольятти. Задействовать все значимые объекты — стадион “Солидарность Самара Арена”, Дворец спорта имени Высоцкого, площадь Куйбышева, акваторию Волги (с учетом климатических условий)», — объяснил Вячеслав Федорищев.
Всего область встретит около 3 тыс. человек. Для гостей проработали транспортные и туристические маршруты.
«Ожидаем, что форум “Россия — спортивная держава” в Самаре станет также отправной точкой для возвращения нашей страны на международную арену», — резюмировал Федорищев в своем телеграм-канале.
Недавно рассказывали, что представители нашей губернии стали призерами турнира по роллер-спорту в Волгограде (6+).
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