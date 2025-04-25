Операция «Багратион» и конец группы армий «Центр»

Белорусская стратегическая операция, или операция «Багратион», по праву считается одной из самых масштабных операций не только Великой Отечественной войны, но и всей Второй мировой. За два месяца летних боев — с 23 июня по 29 августа — были освобождены Советская Белоруссия и значительная часть Литвы, боевые действия были перенесены на территорию Польши. Разгром группы армий «Центр» освободил Красной Армии дорогу на восток, линия фронта сместилась на 600 км на запад и столько же оставалось до столицы Германии. Немецкий чиновник Фридрих Кельнер писал в эти дни: «Едва наше Верховное командование заткнуло одну дыру, как возникает новая, а все дыры заткнуть невозможно».
Причины такого грандиозного успеха операции хорошо описали в свое время Г. К. Жуков, участвовавший в разработке общего плана наступления, и командовавший во время операции 1-м Белорусским фронтом К. К. Рокоссовский. Георгий Константинович писал, что в Белорусской наступательной операции «наиболее полно проявилось выработанное у советского командования всех степеней умение быстро окружать и уничтожать крупные группировки войск противника. Это искусство командования, мастерство и смелость войск привели к краху самую сильную немецкую группировку на берлинском стратегическом направлении». Константин Константинович, в свою очередь, отмечал роль Ставки Верховного Главнокомандования, которая «выбрала удачный момент для нанесения удара», командования фронтами, что «сумело всесторонне подготовить операцию, обеспечить тесное взаимодействие четырех фронтов», а также усилия советского народа, благодаря самоотверженному труду которого «фронт получал в достаточном количестве вооружение, боеприпасы, продовольствие и всю необходимую технику». Важную роль сыграло и то, что при подготовке операции велись радиоигры и проводилась имитация переброски войск. Это заставило гитлеровцев поверить, что основной удар будет нанесен на Украине, из-за чего группировка их войск в Белоруссии была значительно ослаблена.
К последствиям же Белорусской наступательной операции следует отнести не только разгром группы армий «Центр» и стремительное продвижение советских войск на запад. Под влиянием крупного успеха РККА в Варшаве в августе 1944 г. произошло восстание против немецких оккупантов, правда, подавленное к октябрю того же года ввиду отсутствия поддержки со стороны Красной Армии. В Германии отступление немецких войск подрывало веру в фюрера, и неслучайно 20 июля 1944 г., в самый разгар операции «Багратион», высшие офицеры вермахта попытались осуществить убийство А. Гитлера, взорвав бомбу в «Волчьем логове». Целью заговорщиков была смена руководства Германии и начало переговоров с антигитлеровской коалицией, чтобы вывести страну из войны с наименьшими потерями. Наконец, не следует забывать, что операция «Багратион» проводилась параллельно с операцией «Оверлорд» во Франции. Еще на Тегеранской конференции было оговорено, что одновременно с высадкой англо-американских войск в Нормандии советские войска «предпримут наступление примерно в это же время с целью предотвратить переброску германских сил с восточного на западный фронт» — и операция в Советской Белоруссии блестяще справилась с поставленной задачей. Так что в определенном смысле благодаря операции «Багратион» были освобождены не только Беларусь и Литва, но и Франция, что, в свою очередь, позволило значительно приблизить окончание войны в Европе.