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Операция «Багратион» и конец группы армий «Центр»

Как операция «Багратион» повлияла на общую стратегическую ситуацию на советско-германском фронте и почему разгром группы армий «Центр» считается одним из крупнейших поражений вермахта за всю войну? Какие факторы способствовали такому масштабному успеху Красной армии? Рассказывает наш эксперт, кандидат исторических наук Денис Родин.

Денис Родин
кандидат исторических наук, научный сотрудник исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова
Источник: РИА "Новости"

Белорусская стратегическая операция, или операция «Багратион», по праву считается одной из самых масштабных операций не только Великой Отечественной войны, но и всей Второй мировой. За два месяца летних боев — с 23 июня по 29 августа — были освобождены Советская Белоруссия и значительная часть Литвы, боевые действия были перенесены на территорию Польши. Разгром группы армий «Центр» освободил Красной Армии дорогу на восток, линия фронта сместилась на 600 км на запад и столько же оставалось до столицы Германии. Немецкий чиновник Фридрих Кельнер писал в эти дни: «Едва наше Верховное командование заткнуло одну дыру, как возникает новая, а все дыры заткнуть невозможно».

Причины такого грандиозного успеха операции хорошо описали в свое время Г. К. Жуков, участвовавший в разработке общего плана наступления, и командовавший во время операции 1-м Белорусским фронтом К. К. Рокоссовский. Георгий Константинович писал, что в Белорусской наступательной операции «наиболее полно проявилось выработанное у советского командования всех степеней умение быстро окружать и уничтожать крупные группировки войск противника. Это искусство командования, мастерство и смелость войск привели к краху самую сильную немецкую группировку на берлинском стратегическом направлении». Константин Константинович, в свою очередь, отмечал роль Ставки Верховного Главнокомандования, которая «выбрала удачный момент для нанесения удара», командования фронтами, что «сумело всесторонне подготовить операцию, обеспечить тесное взаимодействие четырех фронтов», а также усилия советского народа, благодаря самоотверженному труду которого «фронт получал в достаточном количестве вооружение, боеприпасы, продовольствие и всю необходимую технику». Важную роль сыграло и то, что при подготовке операции велись радиоигры и проводилась имитация переброски войск. Это заставило гитлеровцев поверить, что основной удар будет нанесен на Украине, из-за чего группировка их войск в Белоруссии была значительно ослаблена.

К последствиям же Белорусской наступательной операции следует отнести не только разгром группы армий «Центр» и стремительное продвижение советских войск на запад. Под влиянием крупного успеха РККА в Варшаве в августе 1944 г. произошло восстание против немецких оккупантов, правда, подавленное к октябрю того же года ввиду отсутствия поддержки со стороны Красной Армии. В Германии отступление немецких войск подрывало веру в фюрера, и неслучайно 20 июля 1944 г., в самый разгар операции «Багратион», высшие офицеры вермахта попытались осуществить убийство А. Гитлера, взорвав бомбу в «Волчьем логове». Целью заговорщиков была смена руководства Германии и начало переговоров с антигитлеровской коалицией, чтобы вывести страну из войны с наименьшими потерями. Наконец, не следует забывать, что операция «Багратион» проводилась параллельно с операцией «Оверлорд» во Франции. Еще на Тегеранской конференции было оговорено, что одновременно с высадкой англо-американских войск в Нормандии советские войска «предпримут наступление примерно в это же время с целью предотвратить переброску германских сил с восточного на западный фронт» — и операция в Советской Белоруссии блестяще справилась с поставленной задачей. Так что в определенном смысле благодаря операции «Багратион» были освобождены не только Беларусь и Литва, но и Франция, что, в свою очередь, позволило значительно приблизить окончание войны в Европе.