Операция «Багратион» и конец группы армий «Центр»

К последствиям же Белорусской наступательной операции следует отнести не только разгром группы армий «Центр» и стремительное продвижение советских войск на запад. Под влиянием крупного успеха РККА в Варшаве в августе 1944 г. произошло восстание против немецких оккупантов, правда, подавленное к октябрю того же года ввиду отсутствия поддержки со стороны Красной Армии. В Германии отступление немецких войск подрывало веру в фюрера, и неслучайно 20 июля 1944 г., в самый разгар операции «Багратион», высшие офицеры вермахта попытались осуществить убийство А. Гитлера, взорвав бомбу в «Волчьем логове». Целью заговорщиков была смена руководства Германии и начало переговоров с антигитлеровской коалицией, чтобы вывести страну из войны с наименьшими потерями. Наконец, не следует забывать, что операция «Багратион» проводилась параллельно с операцией «Оверлорд» во Франции. Еще на Тегеранской конференции было оговорено, что одновременно с высадкой англо-американских войск в Нормандии советские войска «предпримут наступление примерно в это же время с целью предотвратить переброску германских сил с восточного на западный фронт» — и операция в Советской Белоруссии блестяще справилась с поставленной задачей. Так что в определенном смысле благодаря операции «Багратион» были освобождены не только Беларусь и Литва, но и Франция, что, в свою очередь, позволило значительно приблизить окончание войны в Европе.