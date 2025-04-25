Башкирские школьники, не имея прав, катались до школы на мотоциклах

Севастьянов обратился к взрослым с призывом не допускать детей к управлению транспортными средствами. Он подчеркнул, что мотоцикл является источником повышенной опасности, а несовершеннолетние водители без опыта и прав создают угрозу как для себя, так и для окружающих.