Башкирские школьники, не имея прав, катались до школы на мотоциклах

В Иглинском районе Башкирии сотрудники Госавтоинспекции изъяли мототранспорт у учащихся местной школы в селе Охлебинино. Как сообщил глава ГАИ республики Владимир Севастьянов, сообщение о подростках, разъезжающих на мотоциклах, поступило через чат-бот ведомства.
На место инцидента выезжал начальник районной дорожной полиции, капитан полиции Ильвир Каюмов. Выяснилось, что ученики 6−8 классов ежедневно приезжали на мотоциклах в школу без каких-либо документов на транспорт. Вся техника была отправлена на штрафстоянку, а с родителями подростков провели профилактические беседы.
Севастьянов обратился к взрослым с призывом не допускать детей к управлению транспортными средствами. Он подчеркнул, что мотоцикл является источником повышенной опасности, а несовершеннолетние водители без опыта и прав создают угрозу как для себя, так и для окружающих.
Глава ГАИ республики призвал граждан сообщать о подобных случаях через чат-бот ведомства, напомнив, что своевременное реагирование может предотвратить трагедию.
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