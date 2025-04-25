В Ростовской области забили тревогу из-за опасного клопа элии носатой

На поля Ростовской области начала слетаться элия носатая. Массовое распространение вредителя усилилось во второй декаде апреля, сообщают в донском филиале Россельхозцентра.
По словам специалистов, клоп элия носатая опасен для зерновых колосовых культур. Также это насекомое считается карантинным для основных стран-импортеров российского зерна.
Аграриям советуют организовать мониторинг на посевах озимых зерновых. Если количество элии носатой превысит допустимый порог вредоносности (по два-три экземпляра на квадратный метр), нужно сразу же начинать обработку инсектицидами. Наиболее ощутимый эффект усилия дадут, если борьбу начать до начала яйцекладки.
Напомним, ранее посевы пшеницы на донских полях атаковал септориоз.