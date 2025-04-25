В Ростовской области забили тревогу из-за опасного клопа элии носатой

Аграриям советуют организовать мониторинг на посевах озимых зерновых. Если количество элии носатой превысит допустимый порог вредоносности (по два-три экземпляра на квадратный метр), нужно сразу же начинать обработку инсектицидами. Наиболее ощутимый эффект усилия дадут, если борьбу начать до начала яйцекладки.