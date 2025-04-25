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Дизель и бензин подорожают на две копейки с 26 апреля в Беларуси

В Беларуси автомобильное топливо станет дороже с 26 апреля.

Источник: Комсомольская правда

Дизель и бензин подорожают на две копейки с 26 апреля в Беларуси. Подробности обнародовали в пресс-службе организации «Белнефтехим».

Сообщается, что стоимость автомобильного топлива на АЗС Беларуси с субботы, 26 апреля, вырастет на две копейки. Так, бензин АИ-92-К5-Евро будет стоить 2,48 рубля. Стоимость бензина АИ-95-К5-Евро составит 2,58 рубля, а цена на АИ-98-К5-Евро будет 2,80 рубля. Вместе с тем стоимость дизеля с 26 апреля окажется 2,58 рубля.

Тем временем белорусы отдохнут три дня подряд, но будут работать в субботу 26 апреля.

Кстати, Минобразования высказалось о проведении выпускных в детсадах в Беларуси.

Вместе с тем Белгидромет предупредил белорусов о заморозках до −5 градусов, ветре и снеге в конце апреля: «Апрель не устает удивлять непостоянством в погоде».