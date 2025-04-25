Дизель и бензин подорожают на две копейки с 26 апреля в Беларуси

Сообщается, что стоимость автомобильного топлива на АЗС Беларуси с субботы, 26 апреля, вырастет на две копейки. Так, бензин АИ-92-К5-Евро будет стоить 2,48 рубля. Стоимость бензина АИ-95-К5-Евро составит 2,58 рубля, а цена на АИ-98-К5-Евро будет 2,80 рубля. Вместе с тем стоимость дизеля с 26 апреля окажется 2,58 рубля.