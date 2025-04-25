В Гвардейске в замке Тапиау отреставрировали трапезную

На объекте восстановили оригинальную кладку и декоративные элементы.
Глава компании «СтройМонтажСервис» Валерий Щербатых на своей странице «ВКонтакте» рассказал, что до 2021 года на месте трапезной были размещены душевые и туалетные комнаты колонии № 7.
Сейчас на территории проводят ряд других работ, направленных на восстановление памятника культуры.
Ранее «МК в Калининграде» сообщал, что в Калининградской области летом этого года планируют достроить концертную площадку во дворе замка Тапиау. Площадку могут использовать как одно из мест для проведения концертов в рамках фестиваля «Кантата».