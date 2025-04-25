Белорусы обязаны сдать биометрию для пользования SIM-картами в России

Белорусы и другие иностранцы в России обязаны сдать биометрию, чтобы использовать российские SIM-карты, сообщает БелТА.
«Привязать» SIM-карты через биометрию должны будут белорусы, которые проживают или часто приезжают в Россию по деловым вопросам или с личными целями.
Также для продолжения использования российских SIM-карт иностранцам нужно до 1 июля сдать свои биометрические данные. Сообщения с требованиями биометрии уже рассылают клиентами российские сотовые операторы, предупреждая, что без подтверждения карту могут заблокировать.
Приобрести новую российскую SIM-карту иностранцам также нельзя будет оформить без подтверждения биометрических данных.
Единственным преимуществом для граждан Беларуси в этой ситуации станет то, что им не нужно будет переводить паспорт на русский язык и заверять его у нотариуса.
Сдать биометрию нужно будет в несколько этапов: оформив СНИЛС (уникальный номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования), сдав биометрические данные: голос и скана лица, а затем подтвердив свои биометрические данных на портале «Госуслуги».
Между тем министр экономики сказал об изменениях по арендному жилью в Беларуси.
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