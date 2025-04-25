24 апреля агентство RAEX опубликовало рейтинги российских вузов по разным направлениям подготовки. Пермский Политех смог попасть в ТОП-20 сразу по восьми специальностям. Об этом «КП-Пермь» сообщили в пресс-службе учебного заведения. В общем списке лучших вузов оказались 166 университетов из 40 регионов страны. Пермский Политех занял высокие позиции в следующих направлениях: — 5 место в области авиации и космоса — 10 место по нефтегазовому делу — 13 место в энергетике и электротехнике — 14 место в химтехнологиях — 16 место в машиностроении и робототехнике — 16 место в строительстве — 16 место по материалам и их технологиям — 19 место в биотехнологиях и биоинженерии. Рейтинги RAEX оценивают университеты по трем направлениям: обучение, наука и общественная роль. Они помогают понять, какие вузы дают качественное образование и вносят вклад в развитие общества.