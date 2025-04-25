Яссо-Кишиневская операция и ее политическое значение

Ясско-Кишиневская операция имеет не только военную, но и политическую важность, поскольку она породила цепочку выходов восточноевропейских союзников Германии из войны и их переходу на сторону антигитлеровской коалиции. Собственно, осознание бесперспективности дальнейшей борьбы в Бухаресте, Софии, Будапеште и Хельсинки начало формироваться еще в 1943 г. — под влиянием успехов Красной Армии на этапе «коренного перелома» и под влиянием выхода из войны Италии, подписавшей 3 сентября 1943 года перемирие Кассибиле. Известно, что первые попытки румын вступить в переговоры с представителями СССР и Великобритании были предприняты еще в декабре 1943 г. — по «шведским каналам», в частности, через нашего посла в Стокгольме А. М. Коллонтай. Болгария тогда же приступила к попыткам завязать контакты с Лондоном и Вашингтоном, а в марте 1944 г. болгарские представители вели с англичанами и американцами переговоры о выходе из войны в Стамбуле. В Финляндии еще в 1943 г. социал-демократическая партия, согласно воспоминаниям К. Г. Маннергейма, выступила с заявлением, «где не только подчеркивали право Финляндии по своему усмотрению выйти из войны, но и отмечали, что этот шаг следует предпринять без задержки». Наконец, тайные переговоры главы венгерского правительства М. Каллаи об условиях возможного перемирия стали причиной осуществленной в марте 1944 г. операции «Маргарете» по оккупации Венгрии силами вермахта.
При этом обращает на себя внимание тот факт, что названные страны вели переговоры преимущественно с англичанами и американцами, поскольку правительства Финляндии, Венгрии, Румынии и Болгарии опасались советской оккупации с последующей советизацией. Москва же, в свою очередь, стремилась сформировать в Восточной Европе новое геополитическое пространство, которое качественно бы отличалось от конфигурации межвоенного периода. Прежде всего речь шла о недопущении нового «санитарного кордона» против СССР и о создании буферной зоны, что служила бы своего рода «подушкой безопасности» на наших западных границах. Для этого предстояло вовлечь восточноевропейские государства — в том числе союзников Германии — в свою сферу влияния, чего невозможно было бы достичь без ввода советских войск в пределы вышеназванных стран.
Таким образом, Ясско-Кишеневская операция — как и осуществляемая параллельно с нею Выборгско-Петрозаводская — преследовала цель не только разгрома вооруженных сил восточноевропейских союзников Германии, но и подписания с ними соглашений о перемирии на условиях советской стороны. Военный успех в данном случае предопределил и успех политический. Так, в Финляндии летом 1944 года была осуществлена передача власти от Р. Рюти к К. Г. Маннергейму — именно с целью подготовить выход Хельсинки из войны. Равным образом в Румынии произошел переворот 23 августа 1944 года, отстранивший от власти И. Антонеску. Соответственно, уже 12 и 19 сентября Румыния и Финляндия соответственно подписали Московские перемирия, покинув ряды Оси и перейдя на сторону антигитлеровской коалиции при условии тесного сотрудничества с Москвой.
Переход Румынии на сторону антигитлеровской коалиции открывал частям Красной Армии путь на Балканы и в Центральную Европу. Уже 5 сентября правительство СССР объявило войну Болгарии на том основании, что она «оказывала прямую помощь Германии против Советского Союза, спасая ее отступающие силы от преследования Красной Армии и давая им базу на болгарской территории для создания нового очага сопротивления со стороны Германии». За четыре последующих дня в Болгарии произошел государственный переворот и новое правительство объявило Третьему рейху войну, позволив частям РККА занять территорию страны. 28 октября Болгария также подписала Московское перемирие. Помимо этого, через территорию Румынии и Болгарии части 2-го и 3-го Украинских фронтов вышли на территорию Югославии, приняв участие в освобождении Белграда совместно с частями НОАЮ под командованием Иосипа Броз Тито. Наконец, Красная Армия вступила и в пределы Венгрии, и Будапешт вслед за Хельсинки, Бухарестом и Софией из войны мог бы тоже выйти из войны. Однако немецкие оккупанты не позволили этому случиться: в результате операции «Панцерфауст» М. Хорти был отстранен от власти и взят под арест, а новое правительство Ф. Салаши, полностью подконтрольное Берлину, продолжало сопротивление вплоть до февраля 1945 года, пока Красная Армия не заняла венгерскую столицу.