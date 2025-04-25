Яссо-Кишиневская операция и ее политическое значение

Ясско-Кишиневская операция имеет не только военную, но и политическую важность, поскольку она породила цепочку выходов восточноевропейских союзников Германии из войны и их переходу на сторону антигитлеровской коалиции. Собственно, осознание бесперспективности дальнейшей борьбы в Бухаресте, Софии, Будапеште и Хельсинки начало формироваться еще в 1943 г. — под влиянием успехов Красной Армии на этапе «коренного перелома» и под влиянием выхода из войны Италии, подписавшей 3 сентября 1943 года перемирие Кассибиле. Известно, что первые попытки румын вступить в переговоры с представителями СССР и Великобритании были предприняты еще в декабре 1943 г. — по «шведским каналам», в частности, через нашего посла в Стокгольме А. М. Коллонтай. Болгария тогда же приступила к попыткам завязать контакты с Лондоном и Вашингтоном, а в марте 1944 г. болгарские представители вели с англичанами и американцами переговоры о выходе из войны в Стамбуле. В Финляндии еще в 1943 г. социал-демократическая партия, согласно воспоминаниям К. Г. Маннергейма, выступила с заявлением, «где не только подчеркивали право Финляндии по своему усмотрению выйти из войны, но и отмечали, что этот шаг следует предпринять без задержки». Наконец, тайные переговоры главы венгерского правительства М. Каллаи об условиях возможного перемирия стали причиной осуществленной в марте 1944 г. операции «Маргарете» по оккупации Венгрии силами вермахта.