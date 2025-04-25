Берлинская операция как символический акт завершения войны в Европе

Несмотря на то, что к началу 1945 г. части Красной Армии стояли в 60 км от Берлина, а войска США и Великобритании — в 500 км, вопрос о том, кто первым войдёт в германскую столицу, был ключевым в отношениях Советского Союза и его западных союзников. У. Черчилль в апреле 1945 г. писал Ф. Д. Рузвельту: «С политической точки зрения нам следует продвигаться в Германии как можно дальше на восток, и в том случае, если Берлин окажется в пределах досягаемости, мы, несомненно, должны его взять». Вопрос о том, кто будет брать Берлин, И. В. Сталин ставил перед Г. К. Жуковым и И. С. Коневым, и последний ответил на него: «Берлин будем брать мы и возьмем его раньше союзников».