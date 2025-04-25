В Беларуси с 1 мая вырастут пособия за рождение ребенка

«Пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет с I и II степенью утраты здоровья до исполнения ребенку 18 лет и с III и IV степенью утраты здоровья до исполнения ребенку возраста 3 лет составит 462,58 рубля; с III и IV степенью утраты здоровья после исполнения ребенку возраста 3 лет — 555,1 рубля. Пособие на детей в возрасте до 18 лет, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, — 323,81 рубля», — сообщили в Минтруда.