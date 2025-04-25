В Беларуси с 1 мая вырастут пособия за рождение ребенка

Так, размер единовременного пособия за рождение первого ребенка будет составлять 4 625,8 рубля, за второго и последующих — 6476,12 рубля.
Женщины, ставшие на учет до 12-недельного срока беременности, получат дополнительно 462,58 рубля.
Пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет составит 231,29 рубля.
Увеличатся и пособия на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей: на детей старше 3 лет, воспитываемых в таких семьях (кроме ребенка-инвалида) размер пособия установлен на уровне 231,29 рубля, на ребенка-инвалида старше 3 лет — 323,81 рубля.
«Пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет с I и II степенью утраты здоровья до исполнения ребенку 18 лет и с III и IV степенью утраты здоровья до исполнения ребенку возраста 3 лет составит 462,58 рубля; с III и IV степенью утраты здоровья после исполнения ребенку возраста 3 лет — 555,1 рубля. Пособие на детей в возрасте до 18 лет, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, — 323,81 рубля», — сообщили в Минтруда.
По данным ведомства, пособиями, которые исчисляются из БПМ, охвачено 161,2 тыс. детей.
Также в связи с ростом БПМ увеличатся и «возрастные» доплаты для пенсионеров.