В Иркутской области появится кластер по глубокой переработке полимеров

Сегодня в Иркутске состоялось оглашение ежегодного Послания губернатора Приангарья депутатам областного парламента. Глава региона подвел итоги работы за минувшие 5 лет и рассказал о планах на ближайшее будущее.
В числе прочего, Игорь Кобзев остановился на самых крупных инвестиционных проектах, реализуемых на территории Иркутской области и работе по импортозамещению. Отмечается, что из 45 видов ввозимых товаров 24 уже удалось заменить продукцией местного производства. Такая работа ведется согласно задачи, поставленной президентом РФ по созданию собственных технологий, товаров и сервисов.
Один из крупнейших проектов, реализуемых в регионе — производство самолетов МС-21. Упоминались также перспективы расширения линейки производимых в Иркутске лекарственных препаратов, а также начало производства высококачественных полимеров на новом предприятии.
— Я прошу министерство экономического развития Иркутской области, совместно с ИНК и инжиниринговыми центрами, организовать серию отраслевых сессий и переговоров с потенциальными поставщиками оборудования и инвесторами, а также представить предложения по созданию в регионе кластера по глубокой переработке полимеров с реальной поддержкой институтов развития, — сообщил Игорь Кобзев.
Кстати, напомнил Игорь Кобзев и о своем поручении прошлого года, которое касалось создания индустриального парка в Чистых ключах. Министерство экономического развития и промышленности подготовило концепцию, уже есть и первоначальный перечень резидентов. Новое поручение — подготовить и направить заявку в федеральный центр для получения субсидии из федерального бюджета. Средства необходимы на создание инфраструктуры «Чистых Ключей».
В целом Игорь Кобзев подчеркнул, что Иркутская области сейчас входит в число лидеров федеральных рейтингов по нескольким направлениям. Существенно вырос объем валового регионального продукта, индекс промышленного производства почти в два раза превышает средний по России, а объем инвестиций в основной капитал составил порядка 1 трлн рублей.