В Иркутской области появится кластер по глубокой переработке полимеров

Кстати, напомнил Игорь Кобзев и о своем поручении прошлого года, которое касалось создания индустриального парка в Чистых ключах. Министерство экономического развития и промышленности подготовило концепцию, уже есть и первоначальный перечень резидентов. Новое поручение — подготовить и направить заявку в федеральный центр для получения субсидии из федерального бюджета. Средства необходимы на создание инфраструктуры «Чистых Ключей».