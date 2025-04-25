Балатонская операция и последняя попытка вермахта

В ходе боев в районе озера Балатон советское командование умело использовало накопленный опыт подготовки и ведения обороны, продемонстрировало высокое мастерство ведения маневренных боев, а личный состав РККА продемонстрировал мобильность, высокие моральные качества, боевую выучку. Успешное завершение Балатонской оборонительной операции позволило Красной Армии завершить освобождение Венгрии и приступить к Венской наступательной операции. Боевой дух вермахта и отборных частей СС был сломлен. А. Гитлер возмущался провалом войск в Венгрии и издал приказ, согласно которому солдаты 6-й танковой армии СС Й. Дитриха должны были срывать с рукавов высоко почитаемые нашивки с названиями дивизий. Узнав о приказе фюрера, Дитрих сорвал с мундира свой рыцарский крест с бриллиантами и бросил его в угол. Однако соответствующего приказа солдатам он не отдал — в силу его бессмысленности: отступающие на запад части СС и так снимали нашивки с рукавов, чтобы затеряться среди обычных солдат вермахта и не попасть в руки красноармейцев и их союзников.