Балатонская операция и последняя попытка вермахта

Несмотря на приближающийся военный и политический крах Третьего рейха, к началу 1945 г. немецкое руководство еще сохраняло надежду на возможность длительного сопротивления частям Красной армии на востоке Европы. Особое внимание при этом уделялось тем частям вермахта, что держали оборону в Дунайском регионе, поскольку после потери румынских месторождений единственными источниками сырой нефти для Германии оставались австрийские месторождения в Цистердорфе и венгерские в районе озера Балатон. Там же находились и последние нефтеперегонные заводы, чье значение многократно возросло ввиду того, что фабрики синтетического топлива в Германии были по большей части разрушены в ходе авианалетов Антигитлеровской коалиции. Поэтому с точки зрения руководства Третьего рейха контроль над венгерскими нефтяными месторождениями приобретал решающее значение для продолжения борьбы.
Перспектива столкновения со значительными силами вермахта, имеющими превосходство если не в живой силе, то в военной технике, вызывала беспокойство и у командующего 3-м Украинским фронтом Ф. И. Толбухина, и в Генеральном штабе Красной Армии. При обсуждении перспектив столкновения с группой армий «Юг» рассматривались разные варианты вплоть до отступления с правого берега Дуная на левый, чтобы, прикрывшись широкой водной преградой, гарантировать удержание позиций за рекой. В конечном счете от идеи отступления отказались, чтобы впоследствии не форсировать Дунай во второй раз.
В ходе боев в районе озера Балатон советское командование умело использовало накопленный опыт подготовки и ведения обороны, продемонстрировало высокое мастерство ведения маневренных боев, а личный состав РККА продемонстрировал мобильность, высокие моральные качества, боевую выучку. Успешное завершение Балатонской оборонительной операции позволило Красной Армии завершить освобождение Венгрии и приступить к Венской наступательной операции. Боевой дух вермахта и отборных частей СС был сломлен. А. Гитлер возмущался провалом войск в Венгрии и издал приказ, согласно которому солдаты 6-й танковой армии СС Й. Дитриха должны были срывать с рукавов высоко почитаемые нашивки с названиями дивизий. Узнав о приказе фюрера, Дитрих сорвал с мундира свой рыцарский крест с бриллиантами и бросил его в угол. Однако соответствующего приказа солдатам он не отдал — в силу его бессмысленности: отступающие на запад части СС и так снимали нашивки с рукавов, чтобы затеряться среди обычных солдат вермахта и не попасть в руки красноармейцев и их союзников.