Бывшая девушка экс-министра Хубутии Юлия Ван обвинила его в нападении с топором

Бывшая девушка экс-министра торговли Подмосковья и бизнесмена Михаила Хубутии Юлия Ван обвинила его в нападении. По ее словам, мужчина ворвался в дом, избил ее и ударил топором. Окровавленная, она сумела позвать на помощь, и к приезду силовиков Хубутии в доме уже не было. Однако няня, находившаяся на месте ЧП, бизнесмена не видела. Путанные показания дала и сама Ван. Подробнее в материале Газеты.Ru .