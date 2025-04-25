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В следующем сезоне за омский «Авангард» будет играть американец Потуральски

Нападающий подпишет контракт на два года.

Источник: Комсомольская правда

Для некоторых хоккейных клубов еще продолжается плей-офф, а инсайды о составе «Авангарда» в новом сезоне уже начинают поступать. Так, в следующем игровом сезоне омский клуб пополнится американским нападающим Эндрю Потуральски. Об этом со ссылкой на неназванный источник сообщает «Матч ТВ».

В текущем сезоне Потуральски выступал за «Сан-Хосе Барракуда» — фарм-клуб Сан Хосе Шаркс". Там он набрал 73 очка в 59 матчах. Контракт распространяется и на следующий сезон, игрок получает по нему 500 тысяч долларов.

«Но этот договор будет расторгнут. Американец подпишет соглашение с “Авангардом” на два сезона», — сообщает «Матч ТВ».

Напомним, ранее «Авангард» выбыл из Кубка Гагарина, проиграв «Авангарду».