В следующем сезоне за омский «Авангард» будет играть американец Потуральски

Для некоторых хоккейных клубов еще продолжается плей-офф, а инсайды о составе «Авангарда» в новом сезоне уже начинают поступать. Так, в следующем игровом сезоне омский клуб пополнится американским нападающим Эндрю Потуральски. Об этом со ссылкой на неназванный источник сообщает «Матч ТВ».