Кёнигсбергская операция как важный шаг на пути к окончательному разгрому Германии

Кёнигсбергскую операцию можно по праву считать ключевой в более масштабной по своему охвату Восточно-Прусской операции — как в моральном, так и в стратегическом плане. Во время боев в Восточной Пруссии фюрер до последнего требовал от немецких солдат держаться любой ценой и бороться за каждую пядь немецкой земли. Когда же Кёнигсберг капитулировал, то Гитлер не смог примириться с потерей города, объявленного им «лучшей немецкой крепостью за всю историю Германии» и «абсолютно неприступным бастионом немецкого духа», и в бессильной ярости заочно приговорил коменданта крепости О. Ляша к смертной казни. По словам же самого коменданта, потеря Кёнигсберга стала «утратой крупнейшей крепости и немецкого оплота на Востоке».