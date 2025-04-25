Слюсарь: Увеличим число соцконтрактов в Ростовской области в 2025 году в полтора раза

В 2025 году жители Ростовской области смогут заключить значительно больше социальных контрактов благодаря увеличению финансирования на 40%. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
— Социальные контракты стали эффективным инструментом для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Планируем заключить в этом году 6 тысяч социальных контрактов, — сказал отметил Юрий Слюсарь.
В прошлом году поддержкой воспользовались более 4200 человек. В итоге у 46% получателей увеличился среднедушевой доход на члена семьи, а у 18% он значительно превысил прожиточный минимум.
Всего в 2024 году меры соцподдержки потребовались 1,4 млн жителей региона, среди которых было более 200 тысяч семей с детьми. Особое внимание уделялось участникам СВО и их семьям, а также многодетным, инвалидам и пожилым людям.
-Мы продолжим оказывать поддержку семьям с детьми, — подчеркнул Юрий Слюсарь.
По словам главы региона, многодетные семьи, которые родят третьего и последующего ребенка после 1 января 2025 года, смогут получить единовременную выплату в 300 тысяч рублей.
Кроме того, возможна компенсация половины стоимости обучения в донских вузах или средне-специальных учебных заведениях для одного ребенка из многодетных семей. Также предоставляются предметы первой необходимости для новорожденных и бесплатное сопровождение при подготовке к родам.
Системная поддержка приводит к росту числа многодетных семей. За последние пять лет их стало почти на десять тысяч больше, и сейчас в Ростовской области насчитывается более 50 тысяч таких семей.