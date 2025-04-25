Раскопки в предгорьях Тянь-Шаня раскрыли историю первых жителей региона

Примерно 23−25 тыс. лет назад древние жители Рахата начали изготовлять более «продвинутые» орудия труда, относящиеся к так называемой граветтоидной индустрии, в том числе каменные «вкладыши» для копий, стрел или ножей. В последующие 3 тыс. лет на территории Рахата отсутствовали люди. Предположительно, это связано с тем, что тогда началось последнее наступление ледников и резко снизились температуры, что вынудило древних охотников-собирателей покинуть эти места, следуя за мигрирующими стадами животных.