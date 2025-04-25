Раскопки в предгорьях Тянь-Шаня раскрыли историю первых жителей региона

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Российские и казахстанские археологи провели первые в истории раскопки на стоянке Рахат в предгорьях Северного Тянь-Шаня. Исследование позволило узнать, как первые жители этого региона Казахстана на протяжении 9 тыс. лет приспосабливались к переменам климата и жизни в этом сложном для обитания районе Азии, сообщила пресс-служба Российского научного фонда (РНФ).
«Центральная Азия и сейчас очень чувствительна к любым изменениям климата. Стоянка Рахат — это уникальное окно в прошлое, позволяющее проследить, как люди адаптировались к переменам климата в верхнем палеолите. Находки микролитов, особенно треугольных форм, указывают на высокий уровень технологий обработки камня и, вероятно, органического сырья у жителей региона», — пояснил руководитель проекта Дмитрий Ожерельев, чьи слова приводит РНФ.
Ожерельев и его коллеги на протяжении шести лет, с 2018 по 2024 год, вели раскопки на стоянке Рахат. Из-за засушливого климата и активных геологических процессов многие археологические памятники оказались скрыты под толщами лессовых отложений, из-за чего ученые только недавно начали систематически изучать эти памятники культуры, связанные с заселением региона первыми представителями нашего вида.
В частности, проведенные на стоянке Рахат раскопки указали на сложную и многоэтапную историю адаптации человека к жизни в суровых климатических условиях предгорий Тянь-Шаня в конце ледниковой эпохи. Самые древние орудия труда и прочие следы присутствия человека были обнаружены в прослойках возрастом в 27−28 тыс. лет, в которых ученым удалось обнаружить большое число заготовок каменных ножей и других орудий труда, кареноидные скребки-нуклеусы и прочие артефакты.
Примерно 23−25 тыс. лет назад древние жители Рахата начали изготовлять более «продвинутые» орудия труда, относящиеся к так называемой граветтоидной индустрии, в том числе каменные «вкладыши» для копий, стрел или ножей. В последующие 3 тыс. лет на территории Рахата отсутствовали люди. Предположительно, это связано с тем, что тогда началось последнее наступление ледников и резко снизились температуры, что вынудило древних охотников-собирателей покинуть эти места, следуя за мигрирующими стадами животных.
Лишь когда климатические условия несколько смягчились, примерно, 20 тыс. лет назад, стоянка снова стала пригодной для обитания, о чем свидетельствует появление новой культурной традиции с орудиями труда в форме асимметричных треугольников. Понимание этого крайне важно для реконструкции культуры и быта первых Homo sapiens региона и истории его заселения человеком.