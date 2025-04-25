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«Бессмертный полк» пройдет в Курской области в онлайн-формате

Хинтштейн: «Бессмертный полк» пройдет в Курской области в онлайн-формате.

Источник: © РИА Новости

КУРСК, 25 апр — РИА Новости. Патриотическая акция «Бессмертный полк» в Курской области пройдет в онлайн-формате, рассказал РИА Новости врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«Боюсь, что провести “Бессмертный полк” в полном формате мы в Курской области не сможем. Будем делать это в формате онлайн. Зная, что и наши соседние регионы приграничья, мы обсуждали с коллегами, также не проводят в этом году “Бессмертный полк” на улицах, на площадях. Но для нас самое важное — это жизнь, безопасность людей», — рассказал агентству Хинштейн.