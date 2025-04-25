«Бессмертный полк» пройдет в Курской области в онлайн-формате

«Боюсь, что провести “Бессмертный полк” в полном формате мы в Курской области не сможем. Будем делать это в формате онлайн. Зная, что и наши соседние регионы приграничья, мы обсуждали с коллегами, также не проводят в этом году “Бессмертный полк” на улицах, на площадях. Но для нас самое важное — это жизнь, безопасность людей», — рассказал агентству Хинштейн.