Омские школьники стали победителями всероссийского турнира «Умножая таланты»

«Интеллектуальный турнир “Умножая таланты” является одним из этапов комплексной подготовки будущих специалистов для отрасли нефтепеработки. Конкурсные задания позволяют выявить талантливых школьников, которые смогут построить карьеру на современном предприятии. Победители и призеры войдут в кадровый резерв Омского НПЗ. Предприятие заинтересовано в привлечении качественных сотрудников нового поколения, которые быстро адаптируются к условиям сложного производства и стремятся к постоянному профессиональному росту», — сказал генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.