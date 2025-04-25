Омские школьники стали победителями всероссийского турнира «Умножая таланты»

В Санкт-Петербурге подвели итоги десятого юбилейного интеллектуального турнира «Умножая таланты». Среди победителей — старшеклассники из Омска, показавшие выдающиеся результаты в области нефтехимии и цифровых технологий.
Даяна Хаиржанова одержала победу как в командном, так и в индивидуальном зачете по направлению «Нефтехимия». Вместе с Евгенией Колоусовой и Верой Гайнбихнер она представила решение по защите нефтепромыслового оборудования от коррозии.
Еще один омский выпускник — Александр Зелинский стал лауреатом в личном зачете по направлению «Цифровые технологии в нефтегазовой сфере». Юноша разработал инновационную противотурбулентную насадку для нефтепровода с использованием 3D-печати.
«Мы создавали устройство с нуля, без аналогов в интернете. Наша разработка решает проблему “завихрений” потоков в нефтепроводе, что увеличивает срок его службы», — рассказал Александр Зелинский.
Победители получат до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ при поступлении в ведущие вузы страны. Кроме того, они войдут в кадровый резерв Омского НПЗ.
«Интеллектуальный турнир “Умножая таланты” является одним из этапов комплексной подготовки будущих специалистов для отрасли нефтепеработки. Конкурсные задания позволяют выявить талантливых школьников, которые смогут построить карьеру на современном предприятии. Победители и призеры войдут в кадровый резерв Омского НПЗ. Предприятие заинтересовано в привлечении качественных сотрудников нового поколения, которые быстро адаптируются к условиям сложного производства и стремятся к постоянному профессиональному росту», — сказал генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.
В региональном этапе юбилейной олимпиады приняли участие 81 старшеклассник. Мероприятие проводится при поддержке Омского НПЗ в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». Интеллектуальный турнир «Умножая таланты» существует с 2015 года и объединяет школьников 8−11 классов из 8 регионов России. За время существования проекта в нем приняли участие более 23 500 учеников.