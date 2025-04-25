«Лабо-ракета»: в Узбекистане водитель превратил свой грузовичок в газовую бомбу на колесах

Однако шутки быстро закончились, когда в дело вмешались сотрудники Управления безопасности дорожного движения Самаркандской области. После проверки водителю был выписан штраф в размере 5 базовых расчётных величин (то есть 1 875 000 сумов) по статье 125 Кодекса об административной ответственности — за нарушение правил эксплуатации транспортных средств, работающих на газе. Сам автомобиль отправили на штрафстоянку.