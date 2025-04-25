«Лабо-ракета»: в Узбекистане водитель превратил свой грузовичок в газовую бомбу на колесах

На днях в соцсетях появилось видео, в котором запечатлён очередной «инженерный шедевр» — странный гибрид маленького грузовичка Labo и газового автовоза.
Водитель самостоятельно установил в кузове машины огромные газовые баллоны, решив, что таким образом он сможет без проблем преодолеть дефицит топлива в холодный сезон. Его изобретение в сети быстро стало вирусным: пользователи прозвали это чудо техники «Лабо-ракета», «Лабошаттл» и «Uzavto будущего», засыпав автора лайками и шуточными комментариями.
Однако шутки быстро закончились, когда в дело вмешались сотрудники Управления безопасности дорожного движения Самаркандской области. После проверки водителю был выписан штраф в размере 5 базовых расчётных величин (то есть 1 875 000 сумов) по статье 125 Кодекса об административной ответственности — за нарушение правил эксплуатации транспортных средств, работающих на газе. Сам автомобиль отправили на штрафстоянку.
Правоохранители подчеркнули, что самовольное переоборудование автомобиля — это крайне опасно. Такой «тюнинг» делает машину передвижной бомбой, которая может взорваться в любой момент, подвергая опасности не только самого водителя, но и окружающих.