Омский восьмиклассник перевел мошенникам 170 тысяч рублей, отложенных на юбилей мамы

«Позвонила женщина и представилась сотрудником Центробанка России. Пояснила, что от имени его родителей неизвестные пытаются перевести деньги на счета террористов, в связи с этим их могут привлечь к уголовной ответственности. Также сообщила, что скоро прибудут представители правоохранительных органов для проведения обыска в квартире и конфискации наличных средств», — говорится в сообщении.