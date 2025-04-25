Омский восьмиклассник перевел мошенникам 170 тысяч рублей, отложенных на юбилей мамы

Еще одного омского школьника обманули кибермошенники. 13-летнему подростку позвонила якобы завуч школы для подтверждения личных данных, ребенок назвал код из смс от «Госуслуг». Затем пошли вызовы от других соучастников преступления. Доверчивость мальчика обошлась в 170 тысяч рублей. Об этом рассказали 25 апреля в УМВД региона.
«Позвонила женщина и представилась сотрудником Центробанка России. Пояснила, что от имени его родителей неизвестные пытаются перевести деньги на счета террористов, в связи с этим их могут привлечь к уголовной ответственности. Также сообщила, что скоро прибудут представители правоохранительных органов для проведения обыска в квартире и конфискации наличных средств», — говорится в сообщении.
Пытаясь спасти накопления, подросток внес на карту через банкомат 170 тысяч рублей и перечислил их на «безопасный» счет. Эти деньги семья откладывала на юбилей мамы потерпевшего.
Мальчик был запуган и последовал совету незнакомцев никому не говорить о случившемся. Позже, когда родители школьника хотели оплатить банкет в местном кафе, они узнали о хищении сбережений. В полиции возбудили уголовное дело по статье № 159 УК РФ — «Мошенничество».