VK проведет первый фестиваль для любителей домашних животных в Москве

На главной сцене фестиваля будут проходить выступления артистов и DJ-сеты, встречи с кумирами и их питомцами, а также интерактивные программы с участием домашних животных. В зоне лектория будут проводиться лекции, мастер-классы и дискуссии с популярными pet-блогерами, зоопсихологами, кинологами, ветеринарами и другими экспертами индустрии. Участники события смогут получить ценные знания о ведении блога для питомца, создании вирусного контента, уходе за животными, а также поучаствовать в различных мероприятиях.