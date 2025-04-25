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VK проведет первый фестиваль для любителей домашних животных в Москве

Фестиваль дружбы с питомцами «Лапки» пройдет 24 и 25 мая в парке «Ходынское поле» и объединит владельцев и любителей домашних животных, питомцев и их хозяев. Гостей ожидают выступления артистов, встречи с популярными pet-блогерами, а также тематические мероприятия. Организаторами события выступают VK и городской портал mos.ru в рамках проекта «Лето в Москве».

Источник: VK

Программа фестиваля «Лапки» будет разнообразной и интересной для всех участников, включая семьи с детьми, хозяев и их питомцев, заводчиков, а также всех, кто планирует стать обладателем животного. Вас ждут музыкальные выступления, творческие мастер-классы, лекции, интерактивные конкурсы и другие развлекательные мероприятия. На музыкальной сцене фестиваля выступят Антоха МС, SERYABKINA, Аня Pokrov, RASA, Milana Star, HOOOTDOGS и многие другие. Следите за обновлениями в сообществе фестиваля «Лапки».

На главной сцене фестиваля будут проходить выступления артистов и DJ-сеты, встречи с кумирами и их питомцами, а также интерактивные программы с участием домашних животных. В зоне лектория будут проводиться лекции, мастер-классы и дискуссии с популярными pet-блогерами, зоопсихологами, кинологами, ветеринарами и другими экспертами индустрии. Участники события смогут получить ценные знания о ведении блога для питомца, создании вирусного контента, уходе за животными, а также поучаствовать в различных мероприятиях.

Кроме того, на фестивале будут представлены тематические пространства сервисов VK, mos.ru и других партнеров. Посетителей ждут встречи с животными из приютов, мастер-классы, благотворительные акции, а также маркет с товарами для питомцев. Важно отметить, что средства, собранные от продажи мерча и аксессуаров, будут направлены в поддержку фондов VK Добра, помогающих бездомным животным.

Фестиваль «Лапки» также проведет премию «Хозяин года» от VK Сообществ, где участники смогут показать свою любовь к домашним животным. Участвовать в конкурсе смогут все желающие после регистрации и прохождения краткого теста.

В заключение, стоит отметить, что мероприятия фестиваля «Лапки» будут бесплатны для посетителей по предварительной регистрации. Не упустите возможность провести увлекательные выходные в компании питомцев и насладиться атмосферой праздника и дружбы.