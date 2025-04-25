Музей Победы проведет около 300 экскурсий к 9 мая.

«В год 80-летия Победы мы делаем подарок москвичам и гостям столицы. У них появится уникальная возможность бесплатно побывать на трех самых знаковых экспозициях музея. Экскурсии будут проходить с 10.00 до 19.00. По экспозициям “Подвиг Народа” и “Битва за Москву. Первая Победа!” они будут стартовать каждые пять минут, по “Пути к Победе” — каждые 10 минут. Всего гиды музея проведут около 300 бесплатных экскурсий. Также для наших гостей будут бесплатны все мероприятия, которые в этот день пройдут на площадке», — говорится в сообщении.