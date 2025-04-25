Музей Победы проведет около 300 экскурсий к 9 мая.

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Музей Победы проведет около 300 экскурсий к празднику 9 мая, посетители музея смогут побывать на трех самых знаковых экспозициях «Подвиг Народа», «Битва за Москву. Первая Победа!» и «Пути к Победе», сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.
«В год 80-летия Победы мы делаем подарок москвичам и гостям столицы. У них появится уникальная возможность бесплатно побывать на трех самых знаковых экспозициях музея. Экскурсии будут проходить с 10.00 до 19.00. По экспозициям “Подвиг Народа” и “Битва за Москву. Первая Победа!” они будут стартовать каждые пять минут, по “Пути к Победе” — каждые 10 минут. Всего гиды музея проведут около 300 бесплатных экскурсий. Также для наших гостей будут бесплатны все мероприятия, которые в этот день пройдут на площадке», — говорится в сообщении.
Как уточняется, посещение музея станет для гостей неким «путешествием во времени». Посетители увидят сочетание трехмерных панорам, исторически достоверных декораций, голограмм, проекций, фильмов-реконструкций и элементов иммерсивного театра, благодаря которым смогут погрузиться в атмосферу того времени.
Праздник девятого мая начнется с прямой трансляции парада Победы на Красной площади в кинозале «Василевский» и в Зале Полководцев Музея Победы. После, в 12.00, около музея на праздничной сцене начнется семичасовой концерт «Великая Победа-80!». в котором примут участие популярные артисты, победители проектов «Голос», «Ну-ка, все вместе», «Главные детские песни», «Журавли Победы». Кроме того, на Поклонной горе выступят артисты ведущих московских театров, а в финале прозвучат номера зарубежных артистов — участников проекта «Дорога на Ялту».
Также в главном здании Музея Победы с 12.00 до 18.00 пройдет фестиваль «Память сердца. Великая Победа». Гости музея увидят творческие номера о ключевых событиях Великой Отечественной войны, танцевальные и поэтические композиции, спектакль по мотивам пьесы Виктора Розова «Вечно Живые», услышат фронтовые песни. Программу подготовили 15 школьных музеев Москвы. В завершение прозвучит песня «День Победы» в исполнении школьных солистов и сводного хора.
Для посетителей запланирован показ документального фильма из конкурсной программы «Холодные съемки “Горячего снега”, затем покажут фильм “Горячий снег” режиссера Гавриила Егиазарова.