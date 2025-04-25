Более 320 тысяч ветеранов получили выплаты к 80-летию Победы

«Всего получателями юбилейной выплаты в этом году стали свыше 320 тысяч ветеранов. 3,1 тысяча из них живут в новых субъектах России — Луганской и Донецкой Республиках, Херсонской и Запорожской областях. Праздничную меру также получат ветераны ВОВ в Приднестровье, Южной Осетии, Абхазии и странах Балтии», — говорится в сообщении.