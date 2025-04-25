МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Более 320 тысяч ветеранов получили выплаты к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, это все россияне, которым положены такие выплаты, свидетельствует сайт Социального фонда РФ.
«Всего получателями юбилейной выплаты в этом году стали свыше 320 тысяч ветеранов. 3,1 тысяча из них живут в новых субъектах России — Луганской и Донецкой Республиках, Херсонской и Запорожской областях. Праздничную меру также получат ветераны ВОВ в Приднестровье, Южной Осетии, Абхазии и странах Балтии», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ветераны, участвовавшие в боевых действиях, получили дополнительную ежегодную выплату ко Дню Победы в 10 тысяч рублей. Все ветераны, кому она положена, уже получили средства.
Согласно указу президента России Владимира Путина, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, их вдовы и вдовцы, обладатели знаков «Житель блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» и «Житель осажденного Сталинграда», а также бывшие несовершеннолетние узники концлагерей получили по 80 тысяч рублей. Труженики тыла и бывшие совершеннолетние узники фашизма получили по 55 тысяч рублей.