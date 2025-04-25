Слюсарь предложил актуализировать Стратегию социально-экономического развития Ростовской области

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь предложил актуализировать Стратегию социально-экономического развития региона. С этой инициативой донской глава обратился к парламентариям во время отчета о работе регионального правительства за 2024 год.
— По поручению президента началась реализация новых нацпроектов. Они должны найти отражение в Стратегии социально-экономического развития Дона до 2030 года. Предлагаю актуализировать ее с участием жителей, а также экспертного сообщества, — сказал Юрий Слюсарь.
Глава области добавил, что Стратегия развития региона — четкий образ будущего, который хотят видеть люди.
— Это план конкретных действий не в режиме «тушения пожаров», а с понятными перспективами на среднесрочный и долгосрочный периоды, — пояснил Юрий Слюсарь.
Отдельное внимание при доработке плана врио губернатора предложил уделить муниципалитетам. Скорректировать стратегию должны до утверждения бюджета региона на следующий период, то есть в ближайшие 3−4 месяца.
— Поручаю подготовить информацию по направлениям стратегии для общественного обсуждения. Рассчитываю на участие депутатов всех уровней и приглашаю жителей региона к этой работе, — добавил Юрий Слюсарь.