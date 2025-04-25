Слюсарь предложил актуализировать Стратегию социально-экономического развития Ростовской области

— По поручению президента началась реализация новых нацпроектов. Они должны найти отражение в Стратегии социально-экономического развития Дона до 2030 года. Предлагаю актуализировать ее с участием жителей, а также экспертного сообщества, — сказал Юрий Слюсарь.