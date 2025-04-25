Кравцов рассказал, когда введут систему оценок за поведение в школах

«Мы с экспертами варианты обсуждаем, чтобы после внесения в закон, планируем, что эта норма будет с 1 января 2026 года, мы берем четыре месяца на апробацию различных вариантов, как выставлять оценки, кто будет ее выставлять, критерии, чтобы здесь мы очень выверенно действовали. Обсудим итоги этой апробации с педагогическим сообществом, с родителями, для того, чтобы мы не приняли невыверенное решение», — сказал Кравцов журналистам.