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Хинштейн назвал «Диктант Победы» прививкой от исторического беспамятства

Хинштейн назвал «Диктант Победы» прививкой от исторического беспамятства.

Источник: © РИА Новости

КУРСК, 25 апр — РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, выступая в поселке Поныри на мемориале «Курская битва», назвал «Диктант Победы» прививкой от исторического беспамятства.

«Мы находимся сейчас в поселке Поныри на мемориале “Курская битва”, который наш президент открыл в год юбилея этого переломного сражения войны, и очень символично, что здесь же размещена теперь выставка современной трофейной военной техники, подбитой уже в ходе нынешних боев. Вот почему так важен “Диктант Победы”. Это прививка от исторического беспамятства», — заявил Хинштейн на площадке для написания «Диктанта Победы» в поселке Поныри Курской области.

Он добавил, что данная акция — это вклад в сохранение исторической памяти.

«Я безмерно горд и счастлив, что акция, которую мы начинали 6 лет назад, стала сегодня действительно всенародной, всемирной, самым массовым тестом на знание истории Великой Отечественной войны», — добавил он.

Отмечается, что в текущем году в Курской области открылось 575 площадок для написания диктанта, где собралось почти 18 тысяч человек.

«Для курян память о Великой Отечественной войне сегодня особенно важна. Здесь не понаслышке знают, к чему приводит переписывание истории, мы воочию увидели, что такое современный фашизм. И так же, как и 80 лет назад, наши воины сегодня героически освобождают Курскую землю, завершая окончательный разгром врага. Это происходит прямо сейчас, буквально в двухстах километрах отсюда», — добавил врио губернатора.