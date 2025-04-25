Хинштейн назвал «Диктант Победы» прививкой от исторического беспамятства.

«Мы находимся сейчас в поселке Поныри на мемориале “Курская битва”, который наш президент открыл в год юбилея этого переломного сражения войны, и очень символично, что здесь же размещена теперь выставка современной трофейной военной техники, подбитой уже в ходе нынешних боев. Вот почему так важен “Диктант Победы”. Это прививка от исторического беспамятства», — заявил Хинштейн на площадке для написания «Диктанта Победы» в поселке Поныри Курской области.