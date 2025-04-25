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Порядка четырех миллионов школьников примут участие в «Диктанте Победы»

Кравцов: порядка четырех миллионов школьников примут участие в «Диктанте Победы».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Порядка 4 миллионов школьников примут участие в «Диктанте Победы», сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

«Думаю, что порядка 4 миллионов школьников уже примут участие в Диктанте Победы», — сказал министр на открытии международной патриотической акции партии «Единая Россия» «Диктант Победы».

Ранее председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин сообщал, что международная акция «Диктант Победы» в 2025 году пройдет в более чем 90 странах мира.

По поручению председателя партии Дмитрия Медведева в тестах впервые появились задания, посвящённые СВО — 20% вопросов касаются этих событий.