Медведев рассказал о проведении «Диктанта Победы» в России и за рубежом

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев сообщил, что акция «диктант Победы» в 2025 году станет самой масштабной за все время проведения, диктант напишут более двух миллионов человек во всех регионах России и еще в 84 странах.