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Медведев рассказал о проведении «Диктанта Победы» в России и за рубежом

Медведев: «Диктант Победы» в РФ и за рубежом напишут более двух млн человек.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев сообщил, что акция «диктант Победы» в 2025 году станет самой масштабной за все время проведения, диктант напишут более двух миллионов человек во всех регионах России и еще в 84 странах.

«В этом году диктант станет самым масштабным за всю историю. Его напишут более двух миллионов человек во всех регионах нашей страны и в 84 странах мира», — отметил Медведев, выступая на открытии акции.

Зампред Совбеза РФ добавил, что диктант напишут в том числе и на необычных площадках, таких как ледокол «Арктика» и Международная космическая станция.

По поручению председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в тестах «Диктанта Победы» в этом году впервые появились задания, посвящённые СВО — 20% вопросов касаются этих событий.