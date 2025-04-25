В Татарстане стартовала навигация: куда жители смогут добраться по воде

«В этом году наша основная задача — выполнение планов, как минимум, не меньше тех, которые мы достигли в навигации 2024 года. Конечно, в этом году откроются новые направления», — сказал в интервью «Вечерней Казани» генеральный директор «Речного флота Татарстана» Роман Лизалин.