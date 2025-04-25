В Татарстане стартовала навигация: куда жители смогут добраться по воде

«В этом году наша основная задача — выполнение планов, как минимум, не меньше тех, которые мы достигли в навигации 2024 года. Конечно, в этом году откроются новые направления», — сказал в интервью «Вечерней Казани» генеральный директор «Речного флота Татарстана» Роман Лизалин.
Согласно заявлению Лизалина, в рамках региональных социальных перевозок будет задействовано десять судов. Быстроходные суда будут курсировать до Болгар и Тетюшей. Дополнительно пять судов будут использованы для проведения экскурсий по республике Татарстан и обслуживания различных мероприятий. В частности, рассматривается возможность организации речных прогулок по реке Казанка на специализированном прогулочном судне.
В этом году флот пополнится тремя новыми единицами: двухпалубным теплоходом под названием «Павел Миронов», быстроходным судном на подводных крыльях «Восход-51» и теплоходом для проведения банкетов «Адмирал».
По информации сайта расписание теплохода.рф, с 17 мая стартует рейс Казань — Чебоксары. До 26 мая рейсы будут проходить в выходные дни, а с 31 мая по 1 сентября — в ежедневном режиме. Продажа билетов еще не открыта.
С 26 мая стартуют рейсы Казань — Нижний Новгород. Также в этом году из речного порта Казани организуют регулярные рейсы в Ключищи, Свияжск, Болгар, Нижний Услон, Камское Устье, Красновидово, Печищи.