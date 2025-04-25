15 игроков «Крыльев Советов» остаются с контрактами до конца июня 2025 года

По данным портала Transfermarkt, к концу апреля у «Крыльев» остаются 15 игроков с соглашениями до 30 июня нынешнего года. Из них четверо — вратари (Сергей Песьяков, Евгений Фролов, Иван Ломаев и Богдан Овсянников).