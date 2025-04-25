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15 игроков «Крыльев Советов» остаются с контрактами до конца июня 2025 года

Стало известно, сколько футболистов волжан будут в составе волжан до лета.

Стало известно, сколько футболистов волжан будут в составе волжан до лета.

По данным портала Transfermarkt, к концу апреля у «Крыльев» остаются 15 игроков с соглашениями до 30 июня нынешнего года. Из них четверо — вратари (Сергей Песьяков, Евгений Фролов, Иван Ломаев и Богдан Овсянников).

Плюс 11 полевых: Амар Рахманович, Гленн Бейл, Денис Якуба, Роман Ежов, Дмитрий Иванисеня, Дмитрий Цыпченко и Максим Витюгов. Причем четверо футболистов в составе по договорам аренды: Антон Зиньковский и Игорь Дмитриев (оба принадлежат «Спартаку»), а также Ульви Бабаев и Лука Гагнидзе («Динамо»).

Сейчас клуб из 63-го региона идет на 11-м месте в чемпионате с 27 очками. Впереди — игра 26-го тура с «Оренбургом» дома (12+).

При этом замгендиректора «зелено-бело-синих» Руслан Пименов на днях сказал, что у команды есть чемпионские амбиции.

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