15 игроков «Крыльев Советов» остаются с контрактами до конца июня 2025 года

Стало известно, сколько футболистов волжан будут в составе волжан до лета.
По данным портала Transfermarkt, к концу апреля у «Крыльев» остаются 15 игроков с соглашениями до 30 июня нынешнего года. Из них четверо — вратари (Сергей Песьяков, Евгений Фролов, Иван Ломаев и Богдан Овсянников).
Сейчас клуб из 63-го региона идет на 11-м месте в чемпионате с 27 очками. Впереди — игра 26-го тура с «Оренбургом» дома (12+).
При этом замгендиректора «зелено-бело-синих» Руслан Пименов на днях сказал, что у команды есть чемпионские амбиции.
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