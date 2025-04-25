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Культурное пространство «Хохлома» открылось в Нижнем Новгороде

Оно расположено на улице Алексеевской.

Источник: Комсомольская правда

Новое культурное пространство «Хохлома» открылось в Нижнем Новгороде 25 апреля. Оно расположено на улице Алексеевской. Об этом сообщает корреспондент «КП-Нижний Новгород», побывавший в новом пространстве одним из первых.

Пространство занимает два этажа. На втором этаже представлена выставка об истории и развитии промысла «Золото за Волгой. 10 историй о хохломе».

Первый этаж посвящён современному прочтению традиционной хохломы. Там расположен бутик бренда «Хохлома», в котором нижегородцы и гости города смогут приобрести одежду, аксессуары и предметы интерьера, созданные на Семёновской фабрике.

— Новое пространство «Хохлома» — это такой симбиоз традиций классической хохломы и нашего нового прочтения, — рассказала директор АНО «Хохлома» Софья Юдина.