Новое культурное пространство «Хохлома» открылось в Нижнем Новгороде 25 апреля. Оно расположено на улице Алексеевской. Об этом сообщает корреспондент «КП-Нижний Новгород», побывавший в новом пространстве одним из первых.
Пространство занимает два этажа. На втором этаже представлена выставка об истории и развитии промысла «Золото за Волгой. 10 историй о хохломе».
Первый этаж посвящён современному прочтению традиционной хохломы. Там расположен бутик бренда «Хохлома», в котором нижегородцы и гости города смогут приобрести одежду, аксессуары и предметы интерьера, созданные на Семёновской фабрике.
— Новое пространство «Хохлома» — это такой симбиоз традиций классической хохломы и нашего нового прочтения, — рассказала директор АНО «Хохлома» Софья Юдина.