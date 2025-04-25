Найден способ повысить точность прогноза прибыли высокотехнологичных компаний

Для анализа ученые взяли различные финансовые и операционные показатели 1 811 компаний за период с 2013 по 2018 годы и сгруппировали их в 10 866 наблюдений. Так, они рассматривали в динамике доходы от продаж, валовую и операционную прибыль, чистую прибыль, рентабельность активов, рентабельность капитала, уровень долговой нагрузки, а также динамику рынка и рыночные доли компаний.