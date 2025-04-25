Заморозки, местами дождь и мокрый снег ожидаются в Беларуси 26 апреля

Из-за заморозков объявлено штормовое предупреждение. Ночью в субботу, 26 апреля, они прогнозируются во многих районах Витебской и Гродненской областей, на остальной части территории республики местами температура опустится до нуля — минус 3 градусов. В ночные часы 27—28 апреля на большей части территории страны ожидаются заморозки ноль — минус 5 градусов.