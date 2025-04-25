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Заморозки, местами дождь и мокрый снег ожидаются в Беларуси 26 апреля

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заморозки, местами дождь и мокрый снег ожидаются в Беларуси 26 апреля. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сейчас в Ричмонде: +12° 0 м/с 94% 763 мм рт. ст. +16°
Источник: belta.by

Из-за заморозков объявлено штормовое предупреждение. Ночью в субботу, 26 апреля, они прогнозируются во многих районах Витебской и Гродненской областей, на остальной части территории республики местами температура опустится до нуля — минус 3 градусов. В ночные часы 27—28 апреля на большей части территории страны ожидаются заморозки ноль — минус 5 градусов.

В ближайшие сутки будет переменная облачность. Ночью по юго-востоку, днем местами пройдут кратковременные осадки (дождь, днем с мокрым снегом). Ветер северный, северо-западный 4−9 м/с.

Температура воздуха ночью составит 1−6 градусов, во многих районах Витебской и Гродненской областей, на остальной части территории местами — заморозки от нуля до минус 3 градусов. Днем ожидается плюс 6−12 градусов.