Заморозки, местами дождь и мокрый снег ожидаются в Беларуси 26 апреля

Из-за заморозков объявлено штормовое предупреждение. Ночью в субботу, 26 апреля, они прогнозируются во многих районах Витебской и Гродненской областей, на остальной части территории республики местами температура опустится до нуля — минус 3 градусов. В ночные часы
В ближайшие сутки будет переменная облачность. Ночью по юго-востоку, днем местами пройдут кратковременные осадки (дождь, днем с мокрым снегом). Ветер северный, северо-западный 4−9 м/с.
Температура воздуха ночью составит 1−6 градусов, во многих районах Витебской и Гродненской областей, на остальной части территории местами — заморозки от нуля до минус 3 градусов. Днем ожидается плюс 6−12 градусов.