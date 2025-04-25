Певица Нюша опровергла, что ее отец повлиял на расставание с Егором Кридом

— Не представляю, как ребята в таком юном возрасте справляются, они очень сильные. Конечно, все мы разные, но лично мне было очень волнительно выходить на сцену — что часто изрядно мешало выступить хорошо. Однако юное поколение, на мой взгляд, свободнее чувствует себя на сцене. Хотя, опять-таки, многое зависит от чувствительности ребенка. Мне всячески хочется поддержать ребят, которые делают первые шаги в музыкальной индустрии, так что я очень аккуратна в своем наставничестве.