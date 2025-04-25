Когда на Челябинскую область обрушится страшная гроза

«По предварительным расчетам, в ночь с понедельника на вторник ожидается обвал температур по всей территории области. При этом есть большая вероятность сильного ветра, который может достигать штормовых значений, и в свою очередь будет сопровождаться смешанными осадками — дождем, переходящим в снег», — сообщают синоптики.