На Параде Победы в Новосибирске проедет танк Т-34

Военный парад войск Новосибирского гарнизона состоится 9 мая в 10 часов утра. В этом году этот день будет особенно историческим, так как он проводится раз в пять лет. По Красному проспекту пройдут знаменосцы с флагами фронтов Великой Отечественной войны и исторические роты в форме солдат того времени, сообщает правительство региона.
Известно, что в механизированной колонне проедут 36 единиц военной техники, включая легендарный танк Т-34, который будет открывать. Впервые участие примет боевая машина пехоты и разведывательная машина.
Кроме того, после шествия Новосибирское высшее командное училище проведет показательные выступления с оружием.
Также пройдет 78-я городская легкоатлетическая эстафета в память о маршале авиации Александре Покрышкине.