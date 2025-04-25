На Параде Победы в Новосибирске проедет танк Т-34

Военный парад войск Новосибирского гарнизона состоится 9 мая в 10 часов утра. В этом году этот день будет особенно историческим, так как он проводится раз в пять лет. По Красному проспекту пройдут знаменосцы с флагами фронтов Великой Отечественной войны и исторические роты в форме солдат того времени, сообщает правительство региона.