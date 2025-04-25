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На Параде Победы в Новосибирске проедет танк Т-34

В механизированной колонне проедут 36 единиц военной техники.

Источник: правительство НСО

Военный парад войск Новосибирского гарнизона состоится 9 мая в 10 часов утра. В этом году этот день будет особенно историческим, так как он проводится раз в пять лет. По Красному проспекту пройдут знаменосцы с флагами фронтов Великой Отечественной войны и исторические роты в форме солдат того времени, сообщает правительство региона.

Известно, что в механизированной колонне проедут 36 единиц военной техники, включая легендарный танк Т-34, который будет открывать. Впервые участие примет боевая машина пехоты и разведывательная машина.

Кроме того, после шествия Новосибирское высшее командное училище проведет показательные выступления с оружием.

Также пройдет 78-я городская легкоатлетическая эстафета в память о маршале авиации Александре Покрышкине.