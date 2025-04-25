Омичам нельзя жарить шашлыки в лесу, но можно быть пожарными

В Омской области действует противопожарный режим с 4 апреля, запрещающий разведение костров и пал травы. По данным на 25 апреля зафиксировано 16 пожаров на площади 173 га. Об этом сообщил начальник Главного управления лесного хозяйства Омской области Вячеслав Девятериков.
Лесную охрану поддерживает современная техника: закуплено более 120 единиц оборудования и 900 инструментов на 320 млн рублей. С 7 апреля особый режим действует в южных районах, с 14 апреля — в северных, что ограничивает доступ в лес и помогает снизить количество возгораний.
Основные причины пожаров — неосторожное обращение с огнем: непотушенные сигареты, неисправные выхлопные системы, сухие грозы и блики от стекла. Мониторинг ведется с помощью космического, авиационного и наземного патрулирования. Поучаствовать в тушении огня могут и сами омичи. Гражданам рекомендуется приобрести ранцевые опрыскиватели для тушения возгораний, особенно актуально это для охотников, чей сезон открывается в эти выходные.