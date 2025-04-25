Омичам нельзя жарить шашлыки в лесу, но можно быть пожарными

Основные причины пожаров — неосторожное обращение с огнем: непотушенные сигареты, неисправные выхлопные системы, сухие грозы и блики от стекла. Мониторинг ведется с помощью космического, авиационного и наземного патрулирования. Поучаствовать в тушении огня могут и сами омичи. Гражданам рекомендуется приобрести ранцевые опрыскиватели для тушения возгораний, особенно актуально это для охотников, чей сезон открывается в эти выходные.