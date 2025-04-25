Иркутская область вышла на второе место в России по восстановлению лесов

Результаты и правда впечатляют! Площадь пожаров сократилась в семь раз, если сравнивать с 2019 годом. Удвоено финансирование противопожарных мер, значительно увеличены численность и оснащение специалистов. В это время незаконные рубки уменьшились в четыре раза по количеству и в 10 раз по объему, ущерб от «черных лесорубов» снижен вчетверо.