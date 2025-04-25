Иркутская область вышла на второе место в России по восстановлению лесов

Губернатор Игорь Кобзев в ежегодном послании о положении дел в Иркутской области, которое состоялось 25 апреля, отметил значительные успехи региона в сфере лесного хозяйства. Как стало известно КП-Иркутск, всего за пять лет Приангарью удалось кардинально изменить ситуацию — от проблем с пожарами и незаконными вырубками до лидерских позиций в лесовосстановлении.
— Раньше наш регион ассоциировался с лесными пожарами и незаконными рубками. Сейчас эти проблемы ушли из федеральной повестки благодаря системной работе, — подчеркнул глава области.
Результаты и правда впечатляют! Площадь пожаров сократилась в семь раз, если сравнивать с 2019 годом. Удвоено финансирование противопожарных мер, значительно увеличены численность и оснащение специалистов. В это время незаконные рубки уменьшились в четыре раза по количеству и в 10 раз по объему, ущерб от «черных лесорубов» снижен вчетверо.
Особых успехов добились в восстановлении лесов. Площадь искусственных посадок выросла на 30%, полностью устранен дефицит посадочного материала. По этому показателю область занимает второе место в стране.
В 2025 году в рамках нового нацпроекта «Экологическое благополучие» планируется восстановить леса на 122,6 тыс. га. На эти цели выделено 70,4 млн рублей. Также должны заготовить 7,6 тонны семян и вырастить 22 млн сеянцев. Особое внимание уделяют Мегетскому лесопитомнику — крупнейшему в регионе.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что первый диапазон дифтарифа планируют увеличить зимой в Приангарье.