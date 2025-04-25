В Петербургt решили убрать летние кафе с Невского проспекта

С. -ПЕТЕРБУРГ, 25 апр — РИА Новости. Власти Петербурга решили пересмотреть схему разрешений на установку нестационарных объектов торговли, к которым относятся и летние кафе, и исключить из нее Невский проспект, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе комитета по промышленной политике, инновациям и торговли города.