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В Нижнекамске суд на 90 дней остановил работу шашлычной «ВкусноБро»

В Нижнекамске суд принял решение о временном прекращении работы шашлычной «ВкусноБро» на 90 дней. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан.

Источник: Коммерсантъ

Специалисты Нижнекамского территориального отдела управления при участии прокуратуры Татарстана провели внеплановую проверку, в ходе которой выявили многочисленные нарушения санитарных норм. Среди них — отсутствие необходимых производственных помещений, несоблюдение технологических процессов, недостаточное оснащение моечными средствами, прием немаркированных продуктов питания и отсутствие производственной документации.

В результате проверки было изъято 10 партий продукции общим весом 44,45 кг, составлены административные протоколы.