В Нижнекамске суд на 90 дней остановил работу шашлычной «ВкусноБро»

Специалисты Нижнекамского территориального отдела управления при участии прокуратуры Татарстана провели внеплановую проверку, в ходе которой выявили многочисленные нарушения санитарных норм. Среди них — отсутствие необходимых производственных помещений, несоблюдение технологических процессов, недостаточное оснащение моечными средствами, прием немаркированных продуктов питания и отсутствие производственной документации.
В результате проверки было изъято 10 партий продукции общим весом 44,45 кг, составлены административные протоколы.