«Добровольцы Донбасса» обеспечили волонтеров основами для плетения маскировочных сетей

Благотворительный фонд «Добровольцы Донбасса» за одну неделю раздал безвозмездно некоммерческим организациям более 1000 основ для плетения маскировочных сетей. Фонд продолжает активно сотрудничать с различными волонтерскими группами и организациями, чтобы обеспечить их необходимыми материалами для изготовления столь востребованных на передовой маскировочных средств.
Передача основ для плетения сетей стала важным этапом в деятельности фонда, направленной на оказание всесторонней помощи тем, кто находится на передовой. Маскировочные сети, сплетенные руками волонтеров, играют жизненно важную роль, обеспечивая защиту военной техники и личного состава от обнаружения противником. Они помогают сохранить жизни солдат и повысить эффективность выполнения боевых задач.
Президент фонда Вячеслав Лучников, обращаясь к волонтерам и благотворителям, подчеркнул:
— Ваша поддержка — это не просто помощь, это проявление нашей общей воли к победе. Благодаря вашему неравнодушию мы можем обеспечить наших бойцов всем необходимым для защиты родины. Вместе мы — сила!