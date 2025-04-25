«Добровольцы Донбасса» обеспечили волонтеров основами для плетения маскировочных сетей

Передача основ для плетения сетей стала важным этапом в деятельности фонда, направленной на оказание всесторонней помощи тем, кто находится на передовой. Маскировочные сети, сплетенные руками волонтеров, играют жизненно важную роль, обеспечивая защиту военной техники и личного состава от обнаружения противником. Они помогают сохранить жизни солдат и повысить эффективность выполнения боевых задач.