Омский НПЗ принял участие в международной акции «Диктант Победы»

«Омский НПЗ стал площадкой для проведения акции в особый год: 9 мая отмечается 80-летний юбилей Победы. Сотрудники предприятия регулярно участвуют в просветительских акциях. О масштабности и важности мероприятия говорит его международный статус: пункты для написания диктанта открыты не только в России, но и в других странах, и с каждым годом количество участников неуклонно растет», — отметил координатор федерального проекта «Историческая память» в Омской области Иван Кротт.