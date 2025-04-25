Омский НПЗ принял участие в международной акции «Диктант Победы»

В преддверии 80-летия Победы Омский нефтеперерабатывающий завод стал одной из площадок проведения международной патриотической акции «Диктант Победы». Сотрудники предприятия присоединились к масштабной просветительской инициативе и проверили свои знания о Великой Отечественной войне.
«Для ОНПЗ большая честь стать площадкой для проведения патриотической акции в юбилейный год. Вместе с жителями нашей страны мы отдаем дань уважения великому подвигу героев войны. На заводе чтят память около трехсот фронтовиков, которые вписали свои имена в историю предприятия», — отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.
По словам координатора федерального проекта «Историческая память» в Омской области Ивана Кротта, «Диктант Победы» играет важную роль в повышении исторической грамотности граждан и привлечении молодежи к изучению военного прошлого страны.
«Омский НПЗ стал площадкой для проведения акции в особый год: 9 мая отмечается 80-летний юбилей Победы. Сотрудники предприятия регулярно участвуют в просветительских акциях. О масштабности и важности мероприятия говорит его международный статус: пункты для написания диктанта открыты не только в России, но и в других странах, и с каждым годом количество участников неуклонно растет», — отметил координатор федерального проекта «Историческая память» в Омской области Иван Кротт.
Участникам предстояло ответить на 25 вопросов теста за 45 минут. Задания, подготовленные ведущими историками, охватывали ключевые события военных лет, переломные сражения и подвиги героев. Акция прошла одновременно на территории всей России и еще 80 стран мира.