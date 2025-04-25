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Штормовое предупреждение о непогоде в Ростовской области продлили до 27 апреля

Ливни с грозами и заморозки до −5 ожидаются в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области до 27 апреля продлили штормовое предупреждение о непогоде. Информация поступила от пресс-службы ГУ МЧС России по региону.

Грозовые ливни, град и ветер до 20−24 м/c могут сохраниться местами по области до конца суток 25 апреля, 26 и ночью 27 числа. Спасатели напоминают: при ухудшении погоды нельзя стоять вблизи деревьев, рекламных щитов или ЛЭП. Также не стоит подходить к оборванным проводам.

Добавим, также в регионе возможны заморозки в воздухе и на поверхности почвы до −5 градусов. Столбики термометров будут опускаться до минусовых отметок в утренние часы: по северу региона 27 апреля, местами по области — 28, 29 и 30 апреля. Возможно влияние на сельскохозяйственные культуры.