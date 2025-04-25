Штормовое предупреждение о непогоде в Ростовской области продлили до 27 апреля

Добавим, также в регионе возможны заморозки в воздухе и на поверхности почвы до −5 градусов. Столбики термометров будут опускаться до минусовых отметок в утренние часы: по северу региона 27 апреля, местами по области — 28, 29 и 30 апреля. Возможно влияние на сельскохозяйственные культуры.