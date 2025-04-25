В Красноярском крае запретят запускать фейерверки с 28 апреля

В Красноярском крае с 28 апреля по 12 мая запретят запускать фейерверки с 28 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.
Данную меру вводят для обеспечения безопасности в дни подготовки и празднования 80-летия Победы. Исключение делается только для пиротехники первого класса опасности — это хлопушки, бенгальские огни и фонтаны.
Кроме того, с 1-го по 4, а также с 8-го и 9 мая будет действовать ограничение на продажу алкоголя в местах массового скопления людей и в радиусе 100 метров от них.
Также в Красноярском крае продолжает действовать запрет на использование беспилотников. Все запущенные дроны в местах массового скопления людей будут сбивать подавителями БПЛА.