Экологическая акция прошла в нацпарке «Самарская Лука» около села Рождествено

В ней поучаствовали 150 человек. Подробностями поделились представители охраняемой природной территории.
К экологической акции в национальном парке «Самарская Лука» около села Рождествено присоединились неравнодушные местные, чиновники, общественники и студенты.
Всего вблизи протоки Недошивина собрали 200 мешков мусора. В том числе пластик, строительные отходы и стекло.
«После уборки прошел разговор о главном. Участникам рассказали о важности бережного отношения к окружающей среде и экологических привычках, которые меняют мир», — уточнили представители «Самарской Луки».
Недавно в столице губернии высадили 80 яблонь в честь Победы у госпиталя ветеранов имени Яковлева.
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