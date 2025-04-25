В РФ готовят к выпуску первый отечественный препарат против онкозаболевания крови

ИРКУТСК, 25 апреля. /ТАСС/. Российская компания «Фармасинтез» (имеет заводы в Иркутской области) готовит к выводу на рынок первый инновационный отечественный препарат против онкологического заболевания крови (ХМЛ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.
Хронический миелолейкоз — редкое и серьезное опухолевое заболевание крови, возникающее из-за «генетической поломки». В России каждый год выявляют около 1 тыс. новых пациентов с ХМЛ. Это заболевание составляет около 15% всех лейкозов у взрослых. До появления в 2001 году первых препаратов (ингибитор тирозинкиназы первого поколения) заболевание считалось смертельным и неизлечимым.
«Фармасинтез» готовит к выводу на рынок первый инновационный российский препарат («Вамотиниб» — прим. ТАСС) против ХМЛ. В настоящее время препарат находится на стадии третьей фазы клинических исследований для подтверждения его эффективности и безопасности в более широкой группе пациентов. Данные промежуточного анализа подтверждают высокую эффективность и благоприятный профиль безопасности", — сообщили в компании, добавив, что на разработку препарата ушло порядка семи лет.
Новый препарат — первый оригинальный полностью разработанный и произведенный в России ингибитор тирозинкиназы третьего поколения. В компании считают, что российский препарат имеет потенциал для выхода на мировой рынок.
«Фармасинтез» — один крупнейших в России производителей социально значимых лекарств, заводы компании расположены Санкт-Петербурге, Уссурийске, Тюмени, Иркутске и Братске.