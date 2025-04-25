В РФ готовят к выпуску первый отечественный препарат против онкозаболевания крови

«Фармасинтез» готовит к выводу на рынок первый инновационный российский препарат («Вамотиниб» — прим. ТАСС) против ХМЛ. В настоящее время препарат находится на стадии третьей фазы клинических исследований для подтверждения его эффективности и безопасности в более широкой группе пациентов. Данные промежуточного анализа подтверждают высокую эффективность и благоприятный профиль безопасности", — сообщили в компании, добавив, что на разработку препарата ушло порядка семи лет.