В Иркутской области будут ремонтировать по 200 км дорог ежегодно

В ближайшие пять лет половина дорог Иркутской области будет приведена в нормативное состояние. Такую задачу перед профильным министерством поставил губернатор Игорь Кобзев в своем ежегодном Послании к Заксобранию. Для того чтобы достичь этого показателя, нужно будет ремонтировать по 200 километров ежегодно. В своем выступлении глава региона отметил, что сейчас в нормативном состоянии находится 41% областных дорог.
— В прошлом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», преемником которого стал проект «Инфраструктура для жизни», отремонтировано почти 300 километров региональных дорог и дорог в крупных городах — Иркутске, Ангарске, Братске, Шелехове, Черемхово и Усолье-Сибирском. За последние пять лет приведено в нормативное состояние 1263 километра региональных дорог, 150 километров обустроено освещением, — сказал Игорь Кобзев.
В плане обеспечения безопасности и комфорта дорожного движения планируется еще целый ряд мероприятий. Так, поставлена задача снизить трафик на тех направлениях, где сегодня наблюдается превышение пропускной способности. Для этого определенные участки требуется расширить. Уже разрабатываются подобные проекты для дорог, ведущих из областного центра в Хомутово и Шелехов. Кроме того, планируется реконструкция развязки на дороге в Усть-Ордынский.
Получат поддержку для проведения дорожных работ и муниципалитеты. Для этого предусмотрена программа «Региональный каркас». Игорь Кобзев пояснил, что этот механизм станет аналогом «Транспортного каркаса Иркутской области», в который входят 45 населенных пунктов Приангарья. В 2024 году при поддержке из областного бюджета в них смогли привести в порядок более 103 км дорог с наиболее интенсивным движением, а также ведущих к социальным объектам.
Уже есть планы и по строительству крупных участков дорог. Например, в Тулунском районе появится обход деревни Шерагул. Это позволит перенаправить транспорт с существующего ж/д переезда на федеральной трассе Р-255.