В Иркутской области будут ремонтировать по 200 км дорог ежегодно

Получат поддержку для проведения дорожных работ и муниципалитеты. Для этого предусмотрена программа «Региональный каркас». Игорь Кобзев пояснил, что этот механизм станет аналогом «Транспортного каркаса Иркутской области», в который входят 45 населенных пунктов Приангарья. В 2024 году при поддержке из областного бюджета в них смогли привести в порядок более 103 км дорог с наиболее интенсивным движением, а также ведущих к социальным объектам.