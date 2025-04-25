В Башкирии из-за тумана ухудшится видимость на дорогах

МЧС экстренно предупреждает жителей Башкирии об ухудшении погодных условий 26 апреля. По информации синоптиков, на большей части территории республики ожидается переменная облачность с прояснениями.
В течение суток в различных районах Башкирии вероятны кратковременные дожди, а в некоторых местностях возможны грозы. Преобладающим будет западный ветер со скоростью от пяти до 10 метров в секунду.
Температурный режим будет колебаться ночью от +7 до +12°C, тогда как днем воздух прогреется до +18…+23°C. Особое внимание водителям следует обратить на возможное ухудшение видимости на дорогах в ночные и утренние часы: в отдельных районах видимость может снижаться до 500−1000 метров из-за осадков и тумана.
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